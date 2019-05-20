Симбагаев: бой проиграл рефери, а мы с соперником так и не выяснили, кто сильнее

Российский легковес Ризван Симбагаев, представляющий клуб Ferrum, заявил, что готов расставить все точки над i в скандальном противостоянии с Расулом Мансуровым из Киргизии, предложив ему реванш. Напомним, в первом поединке, который состоялся 30 апреля на совместном турнире компаний ALASH PRIDE & JFC в Алма-Ате, рефери остановил бой в концовке второго раунда из-за сильного носового кровотечения Симбагаева, пригласив к клетке доктора. Тот, осмотрев россиянина, принял решение остановить бой, присудив ему поражение.

Команда Симбагаева подала официальный протест в Агентство спортивных судей (АСС), однако он был отклонён. По словам Симбагаева, он вызывает Мансурова на матч-реванш, чтобы восстановить справедливость.

«Скажу честно, этот бой проиграл рефери. Мы же с моим соперником так и не выяснили, кто из нас сильнее. Нам просто не дали эту возможность. Мы с Расулом должны выяснить, кто из нас по-настоящему сильнее, поэтому хочу, чтобы мы провели ещё один бой.

Большое спасибо моей команде Ferrum, и всем ребятам которые помогали мне в подготовке к этому бою. Я впервые жизни подошёл к поединку без травм, и был готов оставить в клетке всего себя полностью. Мой друг и капитан нашей команды Александр Бутенко был на протяжении всей подготовки рядом и поддерживал меня. Кэп, ты сам всё знаешь… Несмотря ни на что, я готов идти только вперёд! Отдельно хочу поблагодарить руководство нашего клуба в лице Игоря Гирича. Знаю, что сейчас это звучит глупо, но я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы в ближайшие два-три года добраться до UFC", — заявил Симбагаев.