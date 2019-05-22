Макгрегор — Нурмагомедову: давай сделаем это снова!

Бывший чемпион UFC ирландский боец ММА Конор Макгрегор прокомментировал беспорядки, которые произошли после боя с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин, победив Макгрегора, выпрыгнул из клетки и напал на одного из тренеров ирландца. В то же время члены команды Хабиба атаковали Конора в октагоне. Как пояснил Нурмагомедов, поводом для драк стали оскорбительные слова Макгрегора перед боем.
«Бой был окончен, всё закончилось. Хабиб залез на клетку и прыгнул в толпу. Он удрал, ведь именно так надо говорить о маленьких крысах.
Я уважительно отношусь к нему, поздравляю, он выиграл тот матч. Но посмотрим, что случится в следующий раз. Я уверен, что у нас ещё будет поединок с Нурмагомедовым, давай сделаем это снова! Я скромен в победе и в поражении, вне зависимости от итогового результата. В конце концов, мы говорим о спорте. Я уважаю наш спорт, в тот вечер я проиграл.
Я видел, что Хабиб там устроил хаос, начал драться. Тогда я поднялся на ноги, поняв, что сейчас что-то будет. Тут начали бежать его братья. Я заметил одного из них, это было словно подарок на Рождество! Он был рядом, я треснул его в глаз, началась драка», — приводит слова Макгрегора Pundit Arena.
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