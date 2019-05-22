Гэтжи: если Макгрегор не хочет драться, уберите его из рейтингов UFC

Боец ММА Джастин Гэтжи заявил, что хотел бы встретиться с бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

«Я сейчас нахожусь на пике карьеры, в рейтинге занимаю пятое место. Передо мной четыре парня, включая чемпиона. Я бы хотел сразиться с кем-нибудь из них уже грядущим летом, считаю, что заслуживаю такого боя. Мне неинтересно драться с теми, кто позади меня.

Конор Макгрегор сейчас занимает третье место, остальные ребята из топ-5 рейтинга заняты. Я могу подраться только с Конором. Я хочу провести с ним бой. Если он не хочет драться, то вообще уберите его из рейтинга.

Чтобы Конор мог вновь претендовать на титульный бой, ему нужно с кем-нибудь подраться. Пусть сделает это со мной, я подхожу на эту роль. Если он остаётся в рейтингах, значит готов драться. Что тут ещё скажешь?» — приводит слова Гэтжи ESPN.