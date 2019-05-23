Порье: бой с Нурмагомедовым станет самым большим вызовом в карьере

Боец ММА Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего боя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Этот поединок должен состояться 7 сентября в Абу-Даби. Порье признал, что ещё не подписал контракт на бой.
«Я ещё не подписывал контракт на этот бой, но знаю, что с большой вероятностью он состоится 7 сентября в Абу-Даби. Конечно, этот поединок станет самым большим вызовом в моей карьере. Я ещё никогда не дрался с соперником такого уровня, как Хабиб. А тут ещё мы будем драться фактически на его территории. Это очень сложная задача.
Пока не думаю о том, с кем бы хотел подраться, если побью Хабиба. Не удивлюсь, если дадут для защиты Макса Холлоуэя. Но пока думаю, что в этом случае дадут Серроне, он побьёт Тони Фергюсона», — приводит слова Порье MMA Sirius XM.
- 23 мая 2019
-
09:28
-
03:00
-
00:58
- 22 мая 2019
-
23:33
-
21:59
-
20:38
-
19:07
-
17:33
-
15:58
-
15:33
-
14:39
-
13:11
-
12:25
-
11:45
-
11:35
-
10:55
-
10:03
-
09:44
-
00:33
- 21 мая 2019
-
23:34
-
22:45
-
21:45
-
20:59
-
19:56
-
18:59
-
17:43
-
15:49
-
15:02
-
14:04
-
13:53
-
13:10
-
12:42
-
11:32
-
10:35
-
09:36