Порье: бой с Нурмагомедовым станет самым большим вызовом в карьере

Боец ММА Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего боя с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Этот поединок должен состояться 7 сентября в Абу-Даби. Порье признал, что ещё не подписал контракт на бой.

«Я ещё не подписывал контракт на этот бой, но знаю, что с большой вероятностью он состоится 7 сентября в Абу-Даби. Конечно, этот поединок станет самым большим вызовом в моей карьере. Я ещё никогда не дрался с соперником такого уровня, как Хабиб. А тут ещё мы будем драться фактически на его территории. Это очень сложная задача.

Пока не думаю о том, с кем бы хотел подраться, если побью Хабиба. Не удивлюсь, если дадут для защиты Макса Холлоуэя. Но пока думаю, что в этом случае дадут Серроне, он побьёт Тони Фергюсона», — приводит слова Порье MMA Sirius XM.