Валуев — о победе сборной России над США на ЧМ по хоккею: характер, Родина, мощь
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал победу сборной России над командой США (4:3) в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Словакии.
«Да! Россия — США — 4:3. Характер, Родина, мощь! Спасибо, парни», — написал Валуев на своей официальной странице в «Твиттере».
Чемпионат мира по хоккею проходит в словацких городах Кошице и Братиславе и завершится 26 мая. Сборная России уверенно заняла первое место в группе В и уже в четвертьфинале встретилась с командой США. За путёвку в финал подопечные Воробьёва поборются со сборной Финляндии. Эта встреча пройдёт 25 мая.
Напомним, ранее Николай Валуев прокомментировал конфликт Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
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