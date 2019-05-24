Джошуа: Уайлдер — моя главная цель

Чемпион мира по версиям IBF, WBA Super, WBO и IBO британец Энтони Джошуа заявил, что даже не думает о возможном реванше с Диллианом Уайтом. Соперники встречались в 2015 году, тогда победу одержал Джошуа, отправивший оппонента в нокаут в седьмом раунде.

«Я больше не стремлюсь к поединку с Диллианом, мне нужен Уайлдер, у него пояс. Энди Руис-младший? Если я нанесу ему поражение, буду нацеливаться на Уайлдера, он — моя главная цель, всё просто. У Уайта был шанс подраться со мной 13 апреля, но он упустил его, решив, что мы предложили ему слишком мало денег», — цитирует Джошуа Sky Sports.

1 июня Джошуа встретится с Руисом-младшим в Нью-Йорке. Уайлдер ранее нокаутировал Доминика Бризила, остановив бой уже в первом раунде.