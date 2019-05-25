В компании «Мир бокса» рассказали, почему отказались от боя Поветкина с Джойсом

Представитель промоутерской компании «Мир бокса» Дмитрий Иванов не стал опровергать информацию о том, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин отказался от проведения поединка с небитым британцем Джо Джойсом 13 июля. Функционер объяснил, что у команды россиянина есть предварительная договорённость с промоутерской компанией Эдди Хирна. Джойс же находится на контракте с конкурентом Хирна Фрэнком Уорреном.

«Александру поступают предложения о проведении поединков, но, конечно, не все нам интересны по тем или иным причинам. Например, предлагали бой в Англии, в июле, против Джо Джойса, но у нас есть предварительные договорённости об участии в одном из шоу Matchroom Эдди Хирна», — приводит слова Иванова официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».