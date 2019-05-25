В компании «Мир бокса» рассказали, почему отказались от боя Поветкина с Джойсом

Представитель промоутерской компании «Мир бокса» Дмитрий Иванов не стал опровергать информацию о том, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин отказался от проведения поединка с небитым британцем Джо Джойсом 13 июля. Функционер объяснил, что у команды россиянина есть предварительная договорённость с промоутерской компанией Эдди Хирна. Джойс же находится на контракте с конкурентом Хирна Фрэнком Уорреном.
«Александру поступают предложения о проведении поединков, но, конечно, не все нам интересны по тем или иным причинам. Например, предлагали бой в Англии, в июле, против Джо Джойса, но у нас есть предварительные договорённости об участии в одном из шоу Matchroom Эдди Хирна», — приводит слова Иванова официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».
- 25 мая 2019
-
22:54
-
21:53
-
20:57
-
19:30
-
18:00
-
15:40
-
14:34
-
13:34
-
13:31
-
12:47
-
12:39
-
11:51
-
11:46
-
10:37
-
10:29
-
09:36
-
09:19
-
07:05
-
01:02
-
00:31
- 24 мая 2019
-
23:56
-
22:50
-
21:57
-
21:27
-
19:54
-
18:31
-
15:20
-
13:16
-
13:07
-
12:20
-
10:37
-
09:21
-
00:40
- 23 мая 2019
-
23:39
-
22:40