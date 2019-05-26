Команда Оливейры опровергла информацию об ордере на арест спортсмена

Команда бойца UFC Алекса Оливейры опровергла информацию о том, что полиция получила ордер на арест спортсмена.
«История, которая распространяется в СМИ об инциденте с участием бойца UFC Алекса Оливейры, недостоверна. Сообщение о том, что выдан ордер на его арест, является ложным. Вместе со своим адвокатом он встретится с участковым, чтобы рассказать о случившемся», — приводит заявление команды спортсмена MMAJunkie.
Напомним, что ранее стало известно, что 31-летний спортсмен прибыл домой к бывшей жене в состоянии алкогольного опьянения и попросил её позволить ему покатать их пятимесячного сына на велосипеде. Женщина ответила отказом, чем привела Оливейру в ярость. Он схватил её за волосы и избил.
После Оливейра разбил в доме стекло, выломал дверь и фактически похитил сына. Место преступления он покинул на велосипеде. После стало известно, что Оливейра оставил ребёнка на трассе, доверив младенца сестре, и скрылся.
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