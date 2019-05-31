Хан подтвердил, что встретится с бойцом ММА из Индии

Британский боксёр Амир Хан сообщил, что его следующим соперником станет боец ММА из Индии Нирай Гойят. Этот поединок состоится 12 июля в Саудовской Аравии.
Серебряный призёр Олимпийских игр Хан, являющийся выходцем из Пакистана, примет участие в выставочном турнире. Предполагается, что на ринге встретятся спортсмены из Пакистана и Индии.
«Это очень интересный вызов! Впервые британский пакистанец сразится с индийским бойцом. Уверен, что такие соревнования сближают две страны. Я хочу поблагодарить власти Саудовской Аравии за эту возможность. Я уверен, что спорт является лучшим лекарством», — приводит слова Хана ESPN.
Гойят выступал в боксе и ММА. Также он принимал участие во втором сезоне реалити-шоу Ultimate Beastmaster на канале Netflix. По данным СМИ, Хан за бой получит около € 7 млн.
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