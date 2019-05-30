Источник: Хан проведёт поединок с бойцом ММА из Индии
Британский боец Амир Хан проведёт очередной бой в июле 2019 года. Соперником Хана станет боец ММА из Индии, поединок пройдёт в Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.
По данным источника, Хан заработает около € 7 млн. Бой состоится в рамках турнира между боксёрами из Индии и Пакистана, который запланирован на 27 июля. Хан будет хедлайнером этого шоу, но его соперник пока неизвестен.
Предполагается, что бой будет проходить по правилам бокса, в официальные зачёты и статистику он не попадёт.
Напомним, Хан последний бой провёл в апреле с Теренсом Кроуфордом. Тогда поединок был остановлен после того, как Кроуфорд ударил соперника ниже пояса. Хан не смог продолжить бой, и британцу было засчитано поражение.
Тренер призвал Хана больше тренироваться
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