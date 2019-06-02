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Рябинский: почему Уткин так отреагировал? Может, выпил

Рябинский: почему Уткин так отреагировал? Может, выпил
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрея Рябинский прокомментировал выпад комментатора и блогера Василия Уткина. Последний остался недоволен высказываниями об Энди Руисе, в которых Рябинский намекал на лишний вес боксёра.

«Я даже отвечать не хочу. Реагировать на всякие глупости — пустое дело. Вася не первый раз задирается на „Мир бокса“, в частности на Сашу Поветкина. Не знаю, что у него за личные счёты с нами, но ради бога, пусть говорит. Любой нормальный и здоровый человек понимает, что я пошутил. Почему Вася так отреагировал на очевидную иронию? Не знаю. Может, выпил», — сказал Рябинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Уткин жёстко ответил Рябинскому от имени московского толстячества
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