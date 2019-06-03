Проклятие Дрейка в действии: Джошуа фотографировался с певцом перед боем

У сенсационного поражения бывшего чемпиона мира по боксу британца Энтони Джошуа от американца Энди Руиса-младшего появилось ещё одно объяснение. Британский боксёр перед боем сфотографровался с популярным певцом Дрэйком.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Джошуа.
Проклятие Дрейка — популярный в интернете мем. Многие футбольные клубы, игроки которых фотографировались с Дрейком, затем терпели громкие поражения. После фото с Дрейком также проиграл бой ирландский боец ММА Конор Макгрегор и клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифз».
Напомним, бой Джошуа — Руис проходил 1 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Американец заменил Джарелла Миллера, который провалил допинг-тест. Руис считался явным аутсайдером, коэффициент на его победу достигал 18.00.
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