Нурмагомедов намекнул на возможный реванш с Макгрегором
Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул, что в будущем может вновь встретиться в октагоне с ирландцем Конором Макгрегором. Нурмагомедов и Макгрегор провели бой в октябре 2018 года. Поединок закончился победой россиянина, а после него началась массовая драка с участием членов команды Хабиба.
«Мы ещё не закончили то, что было 6 октября. Я не скажу, что сейчас начало этого, скорее, примерно такая середина. У нас впереди немало боёв. Мы планируем ещё больше писать историю и доказывать, что мы можем достичь определённых успехов», — сказал Нурмагомедов на собственном YouTube-канале.
Очередную защиту титула Нурмагомедов проведёт в сентябре в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником россиянина станет Дастин Порье.
Все билеты на бой Нурмагомедова и Порье были распроданы за два дня
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