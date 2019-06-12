Диас: Макгрегор и Уолберг? Зачем драться с тем, кто этого не умеет?!

Боец ММА Ник Диас раскритиковал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, который ранее бросил вызов киноактёру Марку Уолбергу.

«Зачем драться с кем-то, кто не умеет драться?! Что за хрень. Это всё равно что избивать соперника, находящегося в наручниках», — написал Диас в своём «инстаграме».

Напомним, ранее Макгрегор выразил готовность организовать бой певца Джастина Бибера и актёра Тома Круза.Тогда же он бросил вызов Уолбергу.

«И я бросаю вызов Марку Уолбергу на том же карде. Когда Марка Уолберга ещё знали под псевдонимом Марки Марк, я бы всё равно оторвал ему уши и забрал свои акции UFC», — написал Макгрегор в своём аккаунте в «Твиттере».

Ранее Макгрегор также вызывал звезду Голливуда на поединок, но пока бой так и не состоялся.