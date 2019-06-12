Диас: Макгрегор и Уолберг? Зачем драться с тем, кто этого не умеет?!
Боец ММА Ник Диас раскритиковал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора, который ранее бросил вызов киноактёру Марку Уолбергу.
«Зачем драться с кем-то, кто не умеет драться?! Что за хрень. Это всё равно что избивать соперника, находящегося в наручниках», — написал Диас в своём «инстаграме».
Напомним, ранее Макгрегор выразил готовность организовать бой певца Джастина Бибера и актёра Тома Круза.Тогда же он бросил вызов Уолбергу.
«И я бросаю вызов Марку Уолбергу на том же карде. Когда Марка Уолберга ещё знали под псевдонимом Марки Марк, я бы всё равно оторвал ему уши и забрал свои акции UFC», — написал Макгрегор в своём аккаунте в «Твиттере».
Ранее Макгрегор также вызывал звезду Голливуда на поединок, но пока бой так и не состоялся.
Макгрегор готов организовать бой Бибера с Крузом и сразиться с Уолбергом
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