Хабиб — о реванше с Конором: нас интересуют те, кто идёт на серии побед

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о возможном реванше с Конором Макгрегором.



«Никогда не жалел о своём потсупке после поединка с Конором Макгрегором. Если бы можно было переиграть ситуацию по новой, сделал бы то же самое. Может, 100 раз из 100.



Реванш? Человек одержал одну победу за три года, и та — в любительском боксе. Нас интересуют те, кто идёт на серии побед. Тони Фегрюсон на линии, ЖСП, Порье. Конор «постучал», он просил не убивать его, а теперь требует реванш… Сегодня я сфокусирован на 7 сентября», — сказал Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции, посвящённой турниру UFC в АБу-Даби, который состоится 7 сенятбря.



Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда досрочно победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Что касается Порье, то он минувший бой провёл в апреле 2019 года, победив решением судей чемпиона в полулёгком весе Макса Холлоуэя. На турнире в Абу-Даби ожидается также выступление ряда других россиян. В частности, речь идёт о Шамиле Абдурахимове, Зубайре Тухугове и Майрбеке Тайсумове.

«В Абу-Даби чувствую себя как в Дагестане». Хабиб и Порье впервые поговорили Первая пресс-конференция российского чемпиона Нурмагомедова и американца Порье прошла в Лондоне. Всё самое интересное из неё — здесь.