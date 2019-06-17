Пакьяо: хочу доказать, что и в 40 лет могу победить непобеждённого чемпиона

Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Мэнни Пакьяо перед вылетом в США для проведения боя с чемпионом мира по версии WBA Super Китом Турманом поделился ожиданиями от поединка. Этот бой состоится 20 июля.
«В 40 лет я хочу доказать, что по-прежнему могу победить непобеждённого чемпиона. Мне нравится быть аутсайдером этого противостояния. Кит Турман не пугает меня. Наоборот, он мотивирует меня, я тренируюсь активнее, чем когда-либо. Это самый серьёзный тест в моей карьере. Эта история о том, что и в 40 лет можно быть успешным», — приводит слова Пакьяо Bad Left Hook.
Сам Турман заявил, что планирует победить Пакьяо и отправить прославленного боксёра на пенсию. В то же время Турман не исключил, что в случае поражения сам завершит карьеру.
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