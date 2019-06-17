Вудли: Сехудо всех раздражает

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Тайрон Вудли немного покритиковал чемпиона организации Генри Сехудо. Вудли отдал должное успехам Сехудо, но поставил под сомнение поведение чемпиона. На дуэль взглядом с Марлоном Мораесом Сехудо вышел в робе и короне.

«Генри Сехудо, уже присядь где-нибудь. Присядь, ты всех раздражаешь!

Да, он — феноменальный боец, удивительно, что он выиграл золотую олимпийскую медаль. Это даже важнее, чем титул чемпиона UFC. На мой взгляд, выиграть золото на Олимпиаде в единоборствах — самое сложное.

Он победил легенду паунд-фор-паунд Деметриуса Джонсона. У него удивительный послужной список. Но когда он начинает делать что-то лишнее, уффф…. Лучше прекрати», — цитирует Вудли BJPenn.