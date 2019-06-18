Диллашоу: да, я обманул, но впервые в жизни полагался на допинг

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу рассказал об обстоятельствах приёма запрещённых препаратов. Диллашоу был уличён в приёме ЭПО, его дисквалифицировали на два года. Позже боец признал свою вину.

«Это самое тяжёлое время в моей жизни. Все эти пресс-конференции, признания. Да, это так. Я признаю, я обманул, мошенничал. Но я впервые в жизни полагался на допинг, на запрещённый препарат.

Но теперь уже ничего не поделать. Просто хочу сказать, что я вернусь. Я вернусь и снова буду чемпионом UFC. И не для того, чтобы кому-то что-то доказать. Я хочу сделать это для себя и для своей семьи, я могу снова стать чемпионом мира, я в этом уверен», — сказал Диллашоу в эфире подкаста Bad Guy Inc. с Чейлом Сонненом.