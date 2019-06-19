Источник: Шевченко и Кармуш сразятся 10 августа на турнире в Уругвае

Чемпионка UFC уроженка Киргизии Валентина Шевченко проведёт защиту титула 10 августа на турнире UFC, который будет проходить в Уругвае. Соперницей Шевченко станет Лиз Кармуш, сообщает ESPN.

Ранее появилась информация о том, что Кармуш и Шевченко сразятся на турнире в Сан-Антонио 20 июля. Но теперь утверждается, что бой состоится в столице Уругвая Монтевидео на Antel Arena.

Для Шевченко эта защита станет уже второй. Валентина завоевала пояс UFC осенью 2018 года, победив Йоанну Енджейчик. Ну турнире UFC 238 в Чикаго Шевченко провела защиту пояса, нокаутировав Джессику Ай.

В 2010 году Кармуш и Шевченко уже встречались на ринге. Из-за рассечения глаза у Шевченко бой был остановлен, а победу присудили Лиз. Кармуш за свою карьеру одержала 13 побед и потерпела шесть поражений.