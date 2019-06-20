Сехудо из-за операции на плече пропустит до пяти месяцев

Чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем дивизионах Генри Сехудо перенёс операцию на плече. Операция проходила в клинике в Аризоне, сообщает ESPN.

По данным источника, боец вернётся к активным тренировкам не ранее чем через четыре месяца. По словам Генри, он получил повреждение в первом раунде боя с Марлоном Мораесом, который проходил на турнире UFC 238. Несмотря на травму, Сехудо победил соперника техническим нокаутом в четвёртом раунде, после чего стал чемпионом в двух дивизионах.

После победы Сехудо президент UFC Дэна Уайт признался, что был впечатлён выступлением бойца. Также Уайт объявил, что наилегчайший вес в UFC будет сохранён, несмотря на появившиеся ранее слухи об упразднении этого дивизиона.