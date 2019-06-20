Лобов: Малиньяджи даже не понимает, где находится

Российско-ирландский боец ММА Артём Лобов поделился ожиданиями от поединка с бывшим чемпионом мира по боксу Поли Малиньяджи. Этот бой будет проходить в ночь на 23 июня во Флориде в рамках промоушена Bare Knuckle FC.

«Я всегда ставил самые высокие цели. Я хочу проверить себя. Когда я был в UFC, я бросал вызов сильнейшим ребятам в мире. Когда я дрался в Европе, было то же самое. Я иногда побеждаю, иногда проигрываю, но всегда стремлюсь к самым сложным задачам.

Бой с ним уже имеет личную подоплёку. Я хочу наказать его за всё, что он сделал. Кое-кто слишком много болтает, кое-кто ведёт себя, как животное, а не человек. Он проявляет огромное неуважение. Я должен поставить его на месте.

Драка с Малиньяджи не является вызовом для меня. Он сам не понимает вообще, где находится. Он готовится к боксёрскому поединку, 12 раундов. Но на ринге будет иначе. Я хочу жёстко наказать его. Я хочу играться с ним как можно больше, заставить его заплатить за всё, что он сказал. И это не только для меня, а для всех в мире», — приводит слова Лобова MMA News.