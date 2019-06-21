Дацик: за «тушу» Орловскому придётся ответить

Скандальный Вячеслав Дацик прокомментировал слова бойца UFC Андрея Орловского, который в одном из интервью назвал Вячеслава «тушей». По словам Дацика, экс-чемпион UFC пытается пропиарить себя. Россиянин добавил также, что готов к повторной встрече с Орловским.
«Если Орловский это реально сказал, то он нарывается. Что, решил пропиариться? Во-первых, в 1999 году я вообще не знал, кто такой Орловский. Я драться там не должен был. Там кто-то травмировался, и у него не было пары. Вот так я и попал на бой с ним. Я его увидел первый раз, когда уже был в клетке. Так что разговоры о том, что я ему перед боем что-то говорил, — враньё. За «тушу» Орловскому придётся ответить.
Было бы мне интересно с ним подраться? Он хороший боец, чемпион мира по самбо. Но в бою с Емельяненко допустил ошибку. Возомнил, что он тайский боксёр. А потом решил выпендриваться, и Федя задел его бороду, которую я сделал стеклянной. Если Орловский желает повторить, то можем», — сказал Дацик в интервью, размещённом на канале TrueGym в YouTube.
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