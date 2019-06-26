Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко проведёт бой за вакантный титул чемпиона WBC в лёгком весе с Люком Кэмпбеллом. Стороны договорились о проведении поединка, он состоится 31 августа в Великобритании, сообщает пресс-служба WBC.
Пока неизвестно, где именно будет проходить этот бой. Но известный промоутер Эдди Хирн рассчитывает, что соперники выйдут на ринг на стадионе O2 Arena в Лондоне. Также рассматривается вариант со стадионом «Кей Си Стэдиум» в Халле.
Отметим, что Ломаченко впервые с 2014 года будет проводить бой за пределами США.
Напомним, пояс по версии WBC в этой весовой категории остался вакантным после того, как Майки Гарсия от него отказался и принял решение попробовать себя в первом полусреднем дивизионе.
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