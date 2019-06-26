Кремлёв — о лишении АИБА признания: все виноватые должны извиниться и уйти

Генеральный секретарь Федерации бокса России, первый вице-президент EUBC, член исполкома АИБА Умар Кремлёв прокомментировал решение сессии МОК лишить Международную ассоциацию бокса признания.

«Я думаю, что сегодня, после всех решений МОК, все члены исполкома АИБА поймут, что нужно объединяться и попрощаться со старым. А все, кто виновен в том, до чего довели АИБА, должны признаться, извинится перед боксёрским сообществом и уйти. Наша задача как членов Исполкома АИБА — объединиться, принять скорейшие реформы и совместно начать всё с нуля, чтобы вернуть бокс на высокий уровень.

Мы уже запустили процесс по созданию Всемирного боксёрского фонда и принимаем сотни звонков со всего мира от всех, кому бокс небезразличен, со словами, что они ждут того момента, когда можно будет уже начать сотрудничать с фондом, чтобы в том числе погасить долги АИБА.

Спасибо всему боксёрскому мировому сообществу, что все поддерживают нашу идею с созданием фонда и сохранением олимпийского бокса», — сказал Кремлёв.