Аскрен: Бибер — тюфяк, Круз победил бы его

Бывший чемпион ONE FC и Bellator боец UFC Бен Аскрен признался, что посмотрел бы бой канадского певца Джастина Бибера и голливудской звезды Тома Круза в случае его проведения. Ранее Бибер бросил вызов Крузу и предложил президенту UFC Дэне Уайту организовать этот бой. Впрочем, вскоре Бибер сообщил, что всего лишь пошутил.

«Я бы сказал, что Том Круз победит. Джастин Бибер выглядит как тюфяк. По крайней мере Том Круз выглядит так, будто он проходил через всякое дерьмо в жизни.

Мне говорили, что Круз отличный атлет. Но я не знаю, правда это или нет. Я бы посмотрел этот бой, вообще, бои бывают весёлыми. Во многих видах спорта слабые соперники не представляют интереса, например в баскетболе. Но в боях даже слабые соперники могут выдать хорошее шоу.

Если этот бой состоится, я научу Круза всяким штукам, например тейкдаунам с захватом обеих ног. Тогда он точно надерёт задницу Биберу», — цитирует Аскрена TMZ.