Малиньяджи ответил Соннену и Аскрену: выйдите на ринг сами, это же легко!

Бывший чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи ответил бойцам ММА Чейлу Соннену и Бену Аскрену. Ранее они раскритиковали американца после поражения в промоушене Bare Knuckle FC от российско-ирландского бойца Артёма Лобова.
«В общем, послушай этих ребят, такое ощущение, что всё так легко, что бокс вообще ни о чём! Чейл Соннен, если ты такой крутой, пойди и попробуй сам, братан, ты не так стар. Пойди и сразись с любым легковесом по правилам бокса. Ок, Бен Аскрен, то же самое касается тебя. Я дрался фактически одной рукой! Даже половиной руки, делал это с открытыми костяшками. Выйди в октагон и попробуй, если ты думаешь, что это так легко.
Ребята, вы знаете, что боксёры зарабатывают больше, чем вы. Так выйдите на ринг! Попробуйте, покажите! Это же легко! Заработайте деньги», — цитирует Малиньяджи MMA News.
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