Хирн: Дж. Паркеру интересны бои с Усиком, Гассиевым и Поветкиным
Известный промоутер Эдди Хирн назвал имена потенциальных соперников новозеландского боксёра Джозефа Паркера.
«Для Паркера имеют смысл множество поединков. Усик, Поветкин, Гассиев и Хантер — каждый из этих соперников интересен ему, это будут отличные бои. Мне же нравится возможность устроить его бой с Чисорой. Будет здорово, если они подерутся в андеркарде боя Джошуа — Руис в ноябре», — заявил Хирн в интервью iFL TV.
Напомним, в конце мая Джозеф Паркер подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна.
Паркер потерял титул чемпиона мира 31 марта 2018 года в бою с Энтони Джошуа. После этого он провёл ещё два поединка: сначала проиграл Диллиану Уайту, а в декабре 2018 года сумел прервать серию неудач, нокаутировав Александра Флореса.
Дж. Паркер признался, что хотел бы встретиться с Усиком
Промоутер Паркера: Руис начнёт охоту за Джозефом, если победит Джошуа
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