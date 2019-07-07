Пьяный фанат попробовал побороться с экс-чемпионом Bellator и ONE Аскреном

В ночь на 7 июля мск в Лас-Вегасе пройдёт масштабный турнир по смешанным единоборствам UFC 239. В основном его карде выступит экс-чемпион Bellator и ONE Бен Аскрен, для которого поединок с Хорхе Масвидалем станет лишь вторым в UFC. В преддверии турнира с Аскреном произошёл забавный случай.

Один из болельщиков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался навязать Аскрену борьбу, однако тот отказался демонстрировать свои навыки незнакомцу. Позже Аскрен на своей странице в «Твиттере» уточнил, что он не знал этого человека и добавил, что тот действительно был пьян.

Соответствующее видео можно посмотреть на странице jr в социальной сети «Твиттер».

Напомним, что главным событием турнира в Лас-Вегасе станет бой Джона Джонса и Тьяго Сантоса.