Российские боксёры Бивол и Кузьмин проведут бои в сентябре в США

Ближайшие поединки российских боксёров — чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола и интерконтинентального чемпиона в супертяжёлом весе Сергея Кузьмина — запланированы на сентябрь, бои пройдут в США, сообщил менеджер спортсменов Вадим Корнилов.

«Поединки Бивола и Кузьмина планируются в сентябре в США», — приводит слова Корнилова ТАСС.

Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. На его счету 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Кузьмин владеет интерконтинентальным титулом чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе. В его активе 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Один бой россиянина признан несостоявшимся.