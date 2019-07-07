Российские боксёры Бивол и Кузьмин проведут бои в сентябре в США
Ближайшие поединки российских боксёров — чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола и интерконтинентального чемпиона в супертяжёлом весе Сергея Кузьмина — запланированы на сентябрь, бои пройдут в США, сообщил менеджер спортсменов Вадим Корнилов.
«Поединки Бивола и Кузьмина планируются в сентябре в США», — приводит слова Корнилова ТАСС.
Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. На его счету 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.
Кузьмин владеет интерконтинентальным титулом чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе. В его активе 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Один бой россиянина признан несостоявшимся.
Бивол успешно выполнил Bottle Cap Challenge
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