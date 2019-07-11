Кормье — лучший боец года по версии ESPN

Американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье объявлен лучшим бойцом на церемонии награждения ESPN главных спортсменов года.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» ESPN MMA
Представитель смешанных единоборств получил этот приз уже в четвёртый раз. В 2015 году этой наградой была награждена Ронда Роузи. Год спустя триумфатором стал Конор Макгрегор, а в 2017-м приз получил Деметриус Джонсон.
В марте 2019 года Даниэлю Кормье исполнилось 40 лет. В настоящее время он возглавляет рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. В предыдущем бою он победил Деррика Льюиса. Следующий поединок Кормье проведёт со Стипе Миочичем. Бой состоится 17 августа в рамках UFC 241 и станет главным событием турнира… Добавим, что встреча с Миочичем станет для него уже второй. В июле 2018 года он досрочно победил американца хорватского происхождения.
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