Хан сделал прогноз на бой Пакьяо и Турмана
Бывший чемпион мира по боксу Амир Хан считает, что чемпион WBA Regular Мэнни Пакьяо нанесёт поражение чемпиону WBA Киту Турману. Этот поединок состоится 20 июля в Лас-Вегасе.
«Думаю, победит Пакьяо. У него были сильнейшие соперники, он быстрее Турмана, очень мобилен. Мэнни — левша, я даже не знаю, как Кит будет его побеждать.
Вспоминаю последний бой с Хосесито Лопесом. Так Турман выглядел не лучшим образом. Поэтому я ставлю на Мэнни, но Турман обладает мощью, он может доставить проблемы Пакьяо», — приводит слова Хана BoxingScene.
Ранее Хан признался, что хотел бы провести бой с Пакьяо в Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии британский боксёр победил Билли Диба. Бой был остановлен досрочно из-за нокаута.
Пакьяо: в субботу побуду учителем Турмана
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