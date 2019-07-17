Лопес: Ломаченко, давай проведём бой за четыре пояса

Американский боксёр Теофимо Лопес призвал украинца Василия Ломаченко выйти с ним на ринг. По мнению проспекта, этот бой ждут многие любители бокса.

«Многие люди хотят увидеть этот бой, все понимают, что он будет очень крутым. Да, пока боя не будет, но он обязательно состоится.

Если мы встретимся в начале следующего года, он получит самый большой гонорар. Но я смогу остановить Ломаченко, он недостаточно крупный для этого веса.

Ломаченко, выиграй свой бой, а я одержу победу 19 июля. Зачем я сражусь за титул IBF, а дальше — давай организуем поединок за четыре пояса», — приводит слова Лопеса EsNews.

Следующим соперником Ломаченко, являющегося чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO, будет Люк Кэмпбелл. Этот бой состоится 31 августа в Великобритании.