Уайт: в детстве мне платили £ 2 за то, чтобы дрался с хулиганами

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что ему приходилось драться с самого детства. По словам Диллиана, дети в школе платили ему за то, чтобы он защищал их от местных хулиганов.
«Я всегда был бойцом. У меня никогда не было выбора. Я боролся, чтобы выжить. Я — боец по натуре. Мне действительно нравится драться.
Я люблю бокс и бои. Чем бы мог заниматься, если бы не бокс? Ходить на работу, как все, с 9 утра до 5 вечера.
Когда был маленький, дети платили мне, чтобы я дрался с хулиганами и защищал их. Я клянусь. В школе и рядом с моим домом такое происходило. Хулиганы были старше и больше меня.
Иногда мне за это давали еду, например сэндвич. Бывало, что и платили деньги. Максимальный «гонорар» — £ 2. Но в те годы это были большие деньги! Можно было купить столько конфет!» — приводит слова Уайта Mirror.
- 17 июля 2019
-
13:05
-
11:19
-
10:51
-
10:00
-
00:44
- 16 июля 2019
-
23:59
-
22:53
-
21:28
-
20:59
-
19:33
-
18:59
-
17:56
-
16:32
-
15:26
-
14:05
-
11:57
-
10:00
-
00:44
- 15 июля 2019
-
23:41
-
22:45
-
21:54
-
20:24
-
19:41
-
18:56
-
17:45
-
16:13
-
15:10
-
14:45
-
13:12
-
11:50
-
10:28
-
09:53
-
00:57
- 14 июля 2019
-
23:01
-
21:37