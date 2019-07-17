Уайт: в детстве мне платили £ 2 за то, чтобы дрался с хулиганами

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт заявил, что ему приходилось драться с самого детства. По словам Диллиана, дети в школе платили ему за то, чтобы он защищал их от местных хулиганов.

«Я всегда был бойцом. У меня никогда не было выбора. Я боролся, чтобы выжить. Я — боец по натуре. Мне действительно нравится драться.

Я люблю бокс и бои. Чем бы мог заниматься, если бы не бокс? Ходить на работу, как все, с 9 утра до 5 вечера.

Когда был маленький, дети платили мне, чтобы я дрался с хулиганами и защищал их. Я клянусь. В школе и рядом с моим домом такое происходило. Хулиганы были старше и больше меня.

Иногда мне за это давали еду, например сэндвич. Бывало, что и платили деньги. Максимальный «гонорар» — £ 2. Но в те годы это были большие деньги! Можно было купить столько конфет!» — приводит слова Уайта Mirror.