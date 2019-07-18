Серроне и Гэтжи проведут бой 14 сентября
Американские бойцы ММА Дональд Серроне и Джастин Гэтжи проведут поединок на турнире UFC, который будет проходить в Ванкувере (Канада) 14 сентября. Об этом сообщил президент UFC Дэна Уайт. Бой Серроне и Гэтжи станет главным событием турнира.
В рейтингах Серроне занимает четвёртое место, а Гэтжи — пятое. Гэтжи одержал две последние победы нокаутами. Так, он нокаутировал Джэймса Вика и Эдсона Барбозу. Серроне в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 238. Тогда он уступил Тони Фергюсону, бой был остановлен из-за травмы глаза Дональда. После этого Серроне говорил, что хочет вновь встретиться с Фергюсоном.
Победитель боя Серроне — Гэтжи с большой долей вероятности сможет приблизиться к титульному поединку.
Серроне: умоляю о реванше с Фергюсоном
- 18 июля 2019
-
10:51
-
10:05
-
09:27
-
08:23
-
00:58
-
00:01
- 17 июля 2019
-
22:48
-
21:58
-
20:29
-
19:36
-
18:41
-
16:30
-
14:41
-
13:05
-
11:19
-
10:51
-
10:00
-
00:44
- 16 июля 2019
-
23:59
-
22:53
-
21:28
-
20:59
-
19:33
-
18:59
-
17:56
-
16:32
-
15:26
-
14:05
-
11:57
-
10:00
-
00:44
- 15 июля 2019
-
23:41
-
22:45
-
21:54
-
20:24
Партнерский контент