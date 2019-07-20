Менеджер Дадашева: врач говорит, что Максим может вернуться к нормальной жизни

Российский боксёр Максим Дадашев может вернуться к нормальной жизни после трепанации. Об этом сообщил менеджер спортсмена Эгис Климас, сославшись на слова врачей.



«У Дадашева начался отек мозга, поэтому ему удалили правую сторону черепа. В течение пары дней отек должен снизиться. Будем надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни», — приводит слова Эгиса Климаса ТАСС.



Напомним, после проигранного боя с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом по пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, его вырвало, он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи с подозрением на отек головного мозга. В госпитале спортсмен перенёс двухчасовую операцию, ему сделали трепанацию, удалив часть черепа, чтобы снять отёк.

Российский боксёр Дадашев находится в критическом состоянии после трепанации