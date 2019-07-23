Ковалёв: трешток перед боем с Уордом? Это печальный пример того, как случается

Российский боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв высказал отношение к трештоку в своём виде спорта.
«Всё зависит от воспитания и какую страну ты представляешь. Допустим, на моём примере – печальном. Я говорю о реванше с Уордом. Так как в первом поединке мы ожидали гораздо больше продаж – 300 тысяч, а продалось, по-моему, 160 тысяч, то второй раз я включил трештокинг, чтобы как-то раскрутить бой.
Тем не менее на фоне стресса у меня произошёл сбой организма, и я боя просто вообще не помню. Вышел в ринг и «спал» до того момента, пока он не разбудил, попав. Затем очнулся и понял, что нахожусь в очень критической ситуации, пытался как-то найти паузу, чтобы перевести дух. Поэтому тот трештокинг ни к чему хорошему не привёл. Так что я решил остаться самим собой», — цитирует Ковалёва HHNY.
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