Бывший тренер Дадашева: Макс себя не жалел совсем
Бывший тренер российского боксёра Максима Дадашева Олег Соколов поделился мыслями о смерти боксёра, отметив, что тот не имел привычки жалеть себя.
«Макс себя не жалел совсем. У него был случай, когда он стал финалистом мира среди юниоров и поехал с ребятами отдыхать в Египет и там что-то чудовищное произошло. Как выяснилось, у него был вирусный менингит, никак не могли поставить диагноз. Макс собирался умирать. Я был в госпитале, сказал ему: „Макс, выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно“. Но он боец, восстановился и начал выступать опять. Я этого боя не видел, но мне сказали, что он выглядел плохо», — приводит слова Соколова «Рен ТВ».
Дадашев скончался сегодня, 23 июля. Ему было 28 лет.
Умер российский боксёр Максим Дадашев
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