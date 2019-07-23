Бывший тренер Дадашева: Макс себя не жалел совсем

Бывший тренер российского боксёра Максима Дадашева Олег Соколов поделился мыслями о смерти боксёра, отметив, что тот не имел привычки жалеть себя.

«Макс себя не жалел совсем. У него был случай, когда он стал финалистом мира среди юниоров и поехал с ребятами отдыхать в Египет и там что-то чудовищное произошло. Как выяснилось, у него был вирусный менингит, никак не могли поставить диагноз. Макс собирался умирать. Я был в госпитале, сказал ему: „Макс, выздоравливай, восстановись и прекращай, тебе это не нужно“. Но он боец, восстановился и начал выступать опять. Я этого боя не видел, но мне сказали, что он выглядел плохо», — приводит слова Соколова «Рен ТВ».

Дадашев скончался сегодня, 23 июля. Ему было 28 лет.