Шлеменко — о смерти Дадашева: мы бойцы и отдаём себе отчёт в том, что рискуем

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о трагической кончине боксёра Максима Дадашева, подчеркнув, что любой боксёр осознаёт риски, связанные с профессиональной карьерой.
«На самом деле это сильно расстраивает. Когда я только узнал, что с ним произошло, то самое главное, о чём я думал, — чтобы он восстановился и жить остался. В очередной раз подтверждение тому, что карьера профессионального боксёра — это очень опасная, мужская работа. Любой отдаёт себе отчёт в том, что с ним в любой момент может произойти нечто подобное. К сожалению, это произошло уже не в первый раз. Если Абдусаламов остался жив, хоть и в тяжёлом состоянии, то Дадашев…
Когда я сам выхожу на бой, моя команда бой не останавливает, даже речи не идёт об этом. Мы же бойцы, мы отдаём себе отчёт в том, что рискуем. Мы все переживаем, болеем, как за себя», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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