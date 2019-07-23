Промоутер Уайлдера выразил готовность помочь семье Дадашева

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, а также ряда других чемпионов Лу Дибелла выразил готовность помочь семье погибшего российского боксёра Максима Дадашева. С инициативой оказания материальной помощи он выступил на своей странице в «Твиттере».

«Покойся с миром, Максим Дадашев. Бокс — беспощадный вид спорта. Мы не можем сделать его безопасным, но мы можем сделать так, чтобы он стал безопаснее. Также мы можем объединиться, чтобы оказать материальную помощь жене и сыну Максима. Это душераздирающая новость», — написал функционер.

Максим Дадашев скончался сегодня, 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом.