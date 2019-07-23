Тренер Дадашева: я будто схожу с ума

Известный американский тренер Бадди Макгирт, работавший с Максимом Дадашевым, прокомментировал новость о смерти подопечного. Специалист проанализировал предшествующую к последнему бою подготовку, а также признал, что сейчас он находится не в лучшем психологическом состоянии.
«Случившееся лишний раз показывает, каким спортом мы занимаемся. Максим в ходе тренировок делал всё правильно. Не было никаких проблем, ничего такого. Сейчас я будто схожу с ума. Задаю себе вопрос, что я мог сделать иначе? Но в конце концов понимаю, что в тренировочном процессе всё было в порядке. Максим выглядел нормально. Он был готов, но таков наш спорт. Здесь всё решает один удар», — приводит слова Макгирта MMAJunkie.
Максим Дадашев скончался сегодня, 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом.
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