Кадыров выразил соболезнования близким Дадашева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал новость о смерти российского боксёра первого полусреднего веса Максима Дадашева, также выразив соболезнования семье умершего.

«Выражаю соболезнования родным и близким боксёра Максима Дадашева. К сожалению, спортивные травмы нередко приводят к трагическим последствиям», — написал Кадыров в своём «Твиттере».

Напомним, роковой бой с Сабдиэлем Матиасом был отборочным. Его победитель получал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира. За недолгую карьеру в профессионалах Дадашев владел одним поясом — чемпиона Северной Америки по версии NABF.