Кадыров выразил соболезнования близким Дадашева
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал новость о смерти российского боксёра первого полусреднего веса Максима Дадашева, также выразив соболезнования семье умершего.
«Выражаю соболезнования родным и близким боксёра Максима Дадашева. К сожалению, спортивные травмы нередко приводят к трагическим последствиям», — написал Кадыров в своём «Твиттере».
Напомним, роковой бой с Сабдиэлем Матиасом был отборочным. Его победитель получал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира. За недолгую карьеру в профессионалах Дадашев владел одним поясом — чемпиона Северной Америки по версии NABF.
Удары, которые оборвали жизнь боксёра Дадашева
Их было больше трёх сотен — и каждый мог стать роковым. Видео.
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