Пакьяо ответил на выпал Мейвезера-младшего
Филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо ответил на заявление американца Флойда Мейвезера-младшего, который заявил, что на протяжении всей своей карьеры Мэнни пользуется его именем для раскрутки.
«Прости, Флойд, но твоё имя не было ни в одном из моих контрактов с PBC (Premier Boxing Champions — компания Эла Хэймона, с которой имеет контракт Пакьяо. — Прим. «Чемпионата»). Однако, если ты хочешь быть в нём, я составлю и отошлю тебе его #ФальшивыеДеньги», — написал филиппинец в своём «инстаграме».
Хэгтег «Фальшивые деньги» — отсылка Пакьяо на прозвище Мейвезера «Деньги».
Напомним, в минувшие выходные, 21 июля, 40-летний Пакьяо раздельным решением судей победил американца Кита Турмана и вновь стал чемпионом WBA в полусреднем весе.
Мейвезер: Пакьяо построил всю свою карьеру на ассоциациях с моим именем
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