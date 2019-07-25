Матиас — о Дадашеве: лети высоко, великий воин, я всегда буду уважать тебя

Пуэрториканский боксёр Сабриэль Матиас выразил соболезнования по поводу ухода из жизни российского боксёра Максима Дадашева.
«Я опустошён новостью о смерти Максима. Никто не готов умирать, преследуя свои мечты и цели. Мы просто выходим на ринг, думая о благосостоянии наших семей, не зная, насколько сложно нам придётся. Лети высоко, великий воин.
Только Бог знает истинную причину вещей. Я всегда буду уважать тебя. Покойся с миром, Максим Дадашев», – цитирует Матиаса NBC Sports.
Максим Дадашев скончался 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля именно с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.
Роковой бой с Матиасом был отборочным. Его победитель получал звание обязательного претендента на титул чемпиона мира. За недолгую карьеру в профессионалах Дадашев владел одним поясом — чемпиона Северной Америки по версии NABF.
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