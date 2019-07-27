Top Rank организовала сбор средств для семьи Дадашева

Промоутерская компания Top Rank, которая занималась организацией поединка Максима Дадашева с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, запустила сбор средств для семьи россиянина на сайте GoFundMe. На данный момент было пожертвовано чуть более $ 19 тыс. из запланированных $ 500 тыс.
«Top Rank поддерживает тесный контакт с семьёй Максма Дадшева и уже оказала ей материальную поддержку. Бокс, спорт и мировое сообщество объединились, чтобы почтить память Максима, и мы запускаем кампанию по сбору средств для оказания поддержки семье Дадашева», — гласит сообщение.
Напомним, Максим Дадашев скончался 23 июля. Ему было 28 лет. Смерть наступила вследствие травм, полученных в поединке 20 июля с Сабриэлем Матиасом. Поражение от пуэрториканца — единственное в карьере Максима.
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