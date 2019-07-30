Дадашева похоронят 1 или 2 августа

Руслан Дотдаев, бывший тренер Максима Дадашева объяснил причину задержки отправки тела из США в Россию и назвал приблизительную дату похорон спортсмена.



«Что касается возвращения тела Максима в Петербург, никакой задержки нет. Осталось получить справку о том, что никакой инфекции нет. В воскресенье никто не работал, поэтому справку получим сегодня. Примерная дата похорон Максима Дадашева — четверг-пятница, 1 или 2 августа. Точное время, когда можно будет проститься со спортсменом, станет известно позже», — приводит слова Руслана Дотдаева «Комсомольская правда».



Роковой для Максима Дадашева бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом состоялся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде после того, как россиянин пропустил много ударов. После боя спортсмену стало плохо, он потерял сознание, после чего его доставили в больницу. 23 июля спортсмен скончался.

Отправка тела Дадашева в Россию задерживается из-за сложностей с документами