Вл. Кличко: моим лучшим другом был и остаётся Виталий с его чувством юмора

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, что считает своим лучшим другом старшего брата Виталия, отметив его великолепное чувство юмора.
«Друг – это тот, с кем вы можете поделиться радостью и печалью, кто-то, кому вы можете доверять, или тот, с кем вы можете просто посмеяться. Друг также может быть вашим спарринг-партнером, вашим самым жестким критиком или вашим лучшим учителем.
Многие люди поддерживали меня на пути профессионального спортсмена и в моей деловой жизни. Я многому научился у большинства из них – часто случайно. Это могут быть качества характера, навыки или умение справляться с различными ситуациями.
Когда я был ребенком, мой отец был военным и служил в разных странах, поэтому моя семья часто переезжала. Я привык видеть, как люди приходят и уходят. Моим лучшим другом со дня моего рождения был и остается мой старший брат Виталий.
Он всегда принимает проблемы с юмором и смеется, даже в ситуациях, в которых другие предпочитали бы отчаиваться. Эта перенятая способность помогала мне преодолевать сложные ситуации и всегда позволяла мне увидеть хорошее.
В сегодняшний день дружбы хочу поблагодарить Виталия те полезные навыки, которым он учил меня с первых дней моего детства. Это умение смеяться помогает мне пережить невзгоды, ослабляя напряженные ситуации», – написал Владимир в своём аккаунте социальной сети Facebook.
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