Тело погибшего боксёра Дадашева доставили в Россию

Тело российского боксёра Максима Дадашева было доставлено в Россию и в настоящий момент переправляется на его малую родину — в Санкт-Петербург, сообщает «RT на русском». В Санкт-Петербург тело будет доставлено в 20:00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что прощание с Дадашевым состоится 4 августа в 9 утра в Петергофском морге Николаевской больницы
Роковой для Максима Дадашева бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом состоялся 20 июля. Поединок был остановлен в 11-м раунде после того, как россиянин пропустил много ударов. После боя спортсмену стало плохо, он потерял сознание, его доставили в больницу. Там ему диагностировали тяжёлые повреждения головного мозга и провели операцию. Тем не менее 23 июля спортсмен скончался, не приходя в сознание. Ему было 28 лет.
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