В Петергофе простились с Максимом Дадашевым
Сегодня, 4 августа, в Петергофе пройдут похороны российского боксёра Максима Дадашева, сообщает Ридус. На церемонии прощания со спортсменом присутствовало около 200 человек, она прошла в морге Николаевской больницы. Похоронят Максима на Петергофском кладбище.
Напомним, 20 июля Максим Дадашев проводил поединок-элиминатор за звание претендента на официальный титул по версии IBF с Сабриэлем Матиасом. В ходе боя россиянин пропустил множество тяжёлых ударов. После 11-го раунда команда Максима сняла его с поединка. После Дадашеву стало плохо, его госпитализировали, провели операцию, после чего ввели в состояние медикаментозной комы. 23 июля боксёр скончался не приходя в сознание, у него не выдержало сердце.
«Максим терпел до последнего». Умер российский боксёр Дадашев. Ему было 28 лет
Ещё позавчера говорили, что парень имеет все шансы вернуться к нормальной жизни…
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