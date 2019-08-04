В Петергофе простились с Максимом Дадашевым

Сегодня, 4 августа, в Петергофе пройдут похороны российского боксёра Максима Дадашева, сообщает Ридус. На церемонии прощания со спортсменом присутствовало около 200 человек, она прошла в морге Николаевской больницы. Похоронят Максима на Петергофском кладбище.

Напомним, 20 июля Максим Дадашев проводил поединок-элиминатор за звание претендента на официальный титул по версии IBF с Сабриэлем Матиасом. В ходе боя россиянин пропустил множество тяжёлых ударов. После 11-го раунда команда Максима сняла его с поединка. После Дадашеву стало плохо, его госпитализировали, провели операцию, после чего ввели в состояние медикаментозной комы. 23 июля боксёр скончался не приходя в сознание, у него не выдержало сердце.