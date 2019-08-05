Подруга рассказала, что погибшая чемпионка мира по кикбоксингу плохо плавала

Подруга семьи погибшей в Крыму чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой рассказала, что спортсменка плохо плавала, сообщает телеканал «360».
Ранее стало известно, что Жагупова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева утонули во время сборов в Крыму. По некоторым данным, Гисмеева начала тонуть, а Жагупова попыталась её спасти.
По словам подруги семьи, Жагупова старалась не заходить в воду.
«Спасать, видимо, бросилась …не получилось», — сказала собеседница.
Спортсменка должна была прилететь сегодня, 5 августа, в Нальчик к двухлетнему сыну, он находился у бабушки, пока она была на сборах в Крыму. Мать погибшей спортсменки уже вылетела в Крым.
Ранее Федерация кикбоксинга России выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать всю необходимую помощь.
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