Подруга рассказала, что погибшая чемпионка мира по кикбоксингу плохо плавала

Подруга семьи погибшей в Крыму чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Жагуповой рассказала, что спортсменка плохо плавала, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, что Жагупова и вице-чемпионка мира Элина Гисмеева утонули во время сборов в Крыму. По некоторым данным, Гисмеева начала тонуть, а Жагупова попыталась её спасти.

По словам подруги семьи, Жагупова старалась не заходить в воду.

«Спасать, видимо, бросилась …не получилось», — сказала собеседница.

Спортсменка должна была прилететь сегодня, 5 августа, в Нальчик к двухлетнему сыну, он находился у бабушки, пока она была на сборах в Крыму. Мать погибшей спортсменки уже вылетела в Крым.

Ранее Федерация кикбоксинга России выразила соболезнования семьям погибших и пообещала оказать всю необходимую помощь.