Усик встретится с Такамом 12 октября

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик встретится с Карлосом Такамом 12 октября, сообщает ESPN. Бой будет проходить в «Чикаго».

Соперники проведут поединок за статус официального претендента на титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBO.

Изначально планировалось, что Усик и Такам встретятся ещё в конце мая, но бой был отменён из-за травмы украинского боксёра. Победитель боя Усик — Такам оспорит чемпионский пояс в поединке с победителем пары Энди Руис — Энтони Джошуа.

Предыдущий поединок Усика датирован ноябрём 2018 года, тогда он нокаутировал экс-чемпиона мира Тони Беллью.

Усик перешёл в супертяжёлый вес после того, как в финале Всемирной боксёрской суперсерии победил россиянина Мурата Гассиева.