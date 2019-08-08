Усик встретится с Такамом 12 октября
Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик встретится с Карлосом Такамом 12 октября, сообщает ESPN. Бой будет проходить в «Чикаго».
Соперники проведут поединок за статус официального претендента на титул чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBO.
Изначально планировалось, что Усик и Такам встретятся ещё в конце мая, но бой был отменён из-за травмы украинского боксёра. Победитель боя Усик — Такам оспорит чемпионский пояс в поединке с победителем пары Энди Руис — Энтони Джошуа.
Предыдущий поединок Усика датирован ноябрём 2018 года, тогда он нокаутировал экс-чемпиона мира Тони Беллью.
Усик перешёл в супертяжёлый вес после того, как в финале Всемирной боксёрской суперсерии победил россиянина Мурата Гассиева.
Усик, вероятно, проведёт следующий бой 12 октября
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